Kamil Grosicki wróci do reprezentacji Polski? Tego domaga się słynny dziennikarz, rzucił to asystentowi Santosa prosto w oczy

Kamil Grosicki ponownie w reprezentacji Polski? Mimo że pomocnik kadry nie dostaje od dłuższego czasu zaufania względem gry w barwach narodowych, tak słynny polski dziennikarz sportowy, Roman Kołtoń, stoi murem za graczem Pogoni Szczecin i przyznał on w rozmowie z "Meczyki.pl", że powiedział, że Grosicki jest zawodnikiem, którego kadrze brakuje. Padły mocne słowa.

Kamil Grosicki w kadrze? Roman Kołtoń domaga się gracza Pogoni

Jak powiedział Kołtoń, Grosicki jest postacią, której bardzo brakuje i przekazał Grzegorzowi Mielcarskiemu, że piłkarz powinien mieć swoje miejsce w reprezentacji. Szczególnie, że drużynie brakuje dobrych mentalnie zawodników.

- Domagałem się "Grosika" na mecz z Mołdawią i powiedziałem w oczy Grzegorzowi Mielcarskiemu, że to piłkarz, którego najbardziej brakuje. On się nigdy nie obrazi, gdyby miał zagrać 30 minut, a pojedynki zawsze może wygrywać (...) Największym problemem tej reprezentacji jest mental. Grosicki nie pęka na robocie. Myślę, że jakby Santos postawił na niego w najbliższych meczach - czy to w roli jokera, czy podstawowego piłkarza - to on da liczby. Nie ma się co o niego bać - on powinien być w tej kadrze - powiedział Kołtoń.