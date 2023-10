Legenda o świeżej krwi w reprezentacji Polski. Mówi o rozpychaniu się, głodzie i przejęciu sterów przez młodych

Michał Probierz we wzruszających słowach pożegnał się z kadrą! Wpis pojawił się niespodziewanie, musiał to powiedzieć

W meczu z Wyspami owczymi zadebiutowało czterech graczy. Patryk Peda, Patryk Dziczek, Jakub Piotrowski, Filip Marchwiński. Za to spotkanie wiele pochlebnych komentarzy zebrali Peda i Dziczek. W kolejnym spotkaniu z Mołdawią już tak dobrze nie było. - W dwóch meczach na środku zagrał Patryk Peda, który zrobił duży krok do przodu - przypomniał Zbigniew Boniek w rozmowie z PAP. - Na pewno pomoże mu to w karierze. Reprezentacja będzie miała z niego dużo pociechy w przyszłości. Nie miał udziału przy straconej bramce z Mołdawią. A z Wyspami Owczymi zagrał bardzo dobrze. Czasami taki zawodnik po dwóch, trzech meczach, gdy wejdzie do reprezentacji, potrafi dać jej coś ważnego. Młodzi muszą przejąć stery w tej kadrze. Nie mogą być tylko dodatkiem do starszych. Powinni się rozpychać i mieć w sobie głód, chęć osiągnięcia czegoś z reprezentacją. A starsi piłkarzy mogą im w tym pomóc - podkreślił były sternik polskiej federacji.

