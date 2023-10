Z przerażeniem patrzyliśmy na informacje, co może czekać reprezentację Polski. Koszmar coraz bliżej, nadzieja umiera coraz szybciej

Kiedy Michał Probierz przejął reprezentację Polski po zwolnieniu Fernando Santosa, jego głównym zadaniem było przygotowanie kadry na mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią, na co nie miał zbyt wiele czasu. Nawet pomimo tego, że biało-czerwoni po blamażu z Mołdawią stracili już niemal szanse na awans na Euro 2024, wielu kibiców broni selekcjonera tłumacząc, że w tak krótkim czasie ten nie mógł zbyt wiele zrobić. Po nerwowych tygodniach i zakończeniu minionego zgrupowania, selekcjoner mógł zająć się również niedokończonymi do tej pory sprawami, a jedną z nich było pożegnanie z kadrą U-21, którą prowadził jeszcze do połowy września.

Specjalny wpis Michała Probierza. Pożegnał się z reprezentantami, musiał skierować do nich kilka słów

Michał Probierz, który prowadził reprezentacje młodzieżową w dziesięciu meczach i piastował urząd od lipca 2022 do połowy września 2023 dopiero miesiąc po objęciu dorosłej reprezentacji Polski znalazł czas, aby skierować do swoich byłych podopiecznych kilka ważnych słów, po których wielu może poczuć wzruszenie.

Michał Probierz we wzruszających słowach pożegnał się z kadrą! Wpis pojawił się niespodziewanie, musiał to powiedzieć

- Dziękuje wam za 14 miesięcy pracy. Jesteście wspaniałą grupą która ma szansę zrobić sukces drużynowy i indywidualny. Życzę wam wszystkim powodzenia. - napisał na Twitterze Michał Probierz publikując wspólne, drużynowe zdjęcie wykonane podczas jednego ze zgrupowań i oficjalnie żegnając się z kadrą U-21.

Sonda Czy Michał Probierz to dobry wybór na selekcjonera reprezentacji Polski? Tak, poradzi sobie Nie, Papszun byłby lepszy Nie mam zdania