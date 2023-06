Michniewicz sięgnie po Krychowiaka? Jest duże zainteresowanie, możemy być świadkami transferu!

Czesław Michniewicz sięgnie po Grzegorza Krychowiaka? Po tym, jak były zawodnik Sevilli i PSG rozwiązał swoją umowę z Krasnodarem, stało się jasne, że przyciągnie uwagę klubów chcących nawiązać z nim współpracę. Jednym z nich ma być prowadzona przez Michniewicza Abha FC, która miala wyrażać chęć podpisania zawodnika, który w poprzednim sezonie był związany z Al-Shabab. Co na ten temat ma do powiedzenia sam Krychowiak? W rozmowie z Szymonem Włodarczykiem z portalu "meczyki.pl" nie wykluczył on takiej opcji!

Czesław Michniewicz pozyska Krychowiaka? Ciekawa wypowiedź reprezentanta Polski!

Jak przyznał Krychowiak w rozmowie z Włodarczykiem, zainteresowanie ze strony klubu prowadzonego przez Michniewicza pojawiło się rzeczywiście, a on sam nie wyklucza pozostania w Arabii Saudyjskiej.

- Miałem kontakt z trenerem. Pogratulowałem mu podpisania kontraktu w Arabii. Był też jakiś telefon w mojej sprawie z samego klubu, ale na razie bez konkretów więc zobaczymy (...) Tak jak mówiłem - rozważam swoje opcje, analizuję i nigdzie się nie spieszę. Zostanie na Półwyspie Arabskim zdecydowanie wchodzi w grę - przyznawał kadrowicz.