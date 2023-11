Na jaw wyszła prawda na temat religii Anny Lewandowskiej. Kompletnie się tego nie wstydzi, szczere słowa o Bogu

Statystyka nie kłamie: Marcin Bułka już jest najlepszy w Europie! "To on rozgrzewa trybuny"

Anna Lewandowska postanowiła powiedzieć szczerze o Bogu. Trenerka i żona Roberta Lewandowskiego nie często obnosi się ze swoimi przekonaniami religijnymi, jednak kilka lat temu wyjawiła w jednym z wywiadów, że sprawy wiary nie są jej obojętne. Słowa Lewandowskiej nie pozostawiają cienia wątpliwości.

Anna Lewandowska szczerze o Bogu i wierze. Na jaw wyszły jej poglądy

Lewandowska mówiła lata temu o Bogu z wielką powagą, zaznaczając, że o ile wiara jest dla niej bardzo ważna, o tyle nie uświadczymy jej w kościele co tydzień.

- Kilka lat temu w jednym z wywiadów, gwiazda otworzyła się na temat religii, która jest jej źródłem siły. Anna Lewandowska wychowywała się w rodzinie, w której wiara jest fundamentem. „To daje mi w życiu siłę. Modlitwa, Bóg, wiara – to fundamenty, które wiele razy mi w życiu pomogły. Nie chcę, by zabrzmiało to teraz tak, że co tydzień jesteśmy w kościele w pierwszym rzędzie, ale mojego wyznania absolutnie się nie wstydzę”, mówiła w 2019 roku, cytowana przez Radio Zet.

Sprawę wiary potencjalnej wiary Lewandowskiej poruszała także jej mama, która zaznaczała, że w rodzinie bardzo przywiązywano wage do tego typu wartości.

- Na pewno mocno budowany był w naszej rodzinie fundament wiary. Jest on u nas mocny, jest naszym kręgosłupem. Nawet, gdy mamy swoje bunty i odejścia, to wiemy jak sylwetka ma się wyprostować do pionu - mówiła Maria Stachurka, mama trenerki, z dziennikarzami VIVA.