Niepokojące informacje! Karol Świderski prosto z murawy pojechał do szpitala, porażające!

Karol Świderski musiał opuścić mecz reprezentacji Polski! Napastnik Charlotte FC rozpoczął spotkanie w eliminacjach mistrzostw Europy w podstawowym składzie, jednak już w przerwie wiadomo było, że piłkarz zostanie zmieniony. Okazuje się jednak, że nie była to zmiana taktyczna, a wymuszona przez zły stan zdrowotny zawodnika, który został odwieziony do szpitala. Informację podał Jacek Laskowski, komentując spotkanie, tuż na samym początku drugiej połowy.

Karol Świderski w szpitalu. Bardzo niepokojące informacje podane w trakcie transmisji telewizyjnej!

Zmiana Karola Świderskiegho mogła wydawać się bardzo zadziwiająca, szczególnie, że napastnik z MLS wyglądał bardzo dobrze w meczu. Wydawało się, że Michał Probierz ma plan taktyczny, ale Jacek Laaskowski tuż na początku drugiej połowy, w komentarzu telewizyjnym podał, że stan zawodnika był na tyle zły, że musiał on opuścić spotkanie i zostać przetransportowany do szpitala. Nie wygląda to dobrze i czekamy na dalsze wieści w sprawie zdrowia zawodnika reprezentacji Polski.