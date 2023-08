Paulo Sousa sprowadzi młodego Polaka? To jego chce były selekcjoner, media donoszą!

wziął to na klatę

Były reprezentant jasno i stanowczo o potencjalnym wyjeździe Piotra Zielińskiego do Arabii Saudyjskiej. Nie kryje wielkich emocji

Wszystko trafiło do sieci

Paulo Sousa sięgnie po młodego Polaka? Jak się okazało, bohaterem ciekawego transferu może zostać Mateusz Łęgowski z Pogoni Szczecin. Jak donoszą włoskie media, były opiekun piłkarskiej reprezentacji Polski jest bardzo chętny, aby to właśnie pomocnik "Portowców" zasilił jego skład, a Gianluca di Marzio potwierdza nadchodzący transfer.

Paulo Sousa bliski kupna młodego Polaka. Włoskie media donoszą

Włoskie kluby znane są z tego, że bardzo chętnie sięgają po reprezentantów Polski, szczególnie tych w młodym wieku, którzy mogą potencjalnie stać się dość dużymi gwiazdami i być odsprzedani z zyskiem do większych klubów. Wiele wskazuje na to, że taką właśnie ścieżkę kariery obejmie Mateusz Łęgowski, który łączony jest z włoską Salernitaną, prowadzoną przez Paulo Sousę. O transakcji donosi słynny ekspert rynku transferowego, Gianluca Di Marzio, który wskazuje na to, że rozmowy są już niezwykle zaawansowane.

- Młody pomocnik przejdzie badania lekarskie, a następnie podpisze kontrakt - napisał Di Marzio za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.