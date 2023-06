Piotr Zieliński okradziony! Dom Polaka splądrowany, złodzieje skorzystali z nieobecności piłkarza

Żona reprezentanta Polski nie miała żadnych oporów. Półnaga pręży się na plaży i chwali się tym publicznie. Co za ciało!

Niezwykle emocjonalne słowa byłego reprezentanta o Piotrze Zielińskim. Ależ go wkurzyło to zachowanie kadrowicza!

Piotr Zieliński zmaga się z poważnym problemem. Dom zawodnika Napoli, który w tym sezonie wygrał mistrzostwo Włoch, został splądrowany. Złodzieje, którzy wtargnęli do posiadłości skorzystali z faktu, że Polak przebywa obecnie na wakacjach na Sardynii. Włoskie media podały pilną informację.

Piotr Zieliński okradziony. Włamywacze skorzystali z jego nieobecności

Zdaniem włoskich mediów, do napaści na posiadłość Zielińskiego doszło porankiem 30 czerwca 2023 roku. Włamywacze, korzystając z urlopu i wyjazdu Zielińskiego zaczęli szabrować jego dom, a wśrfód rzeczy, które zaginęły można wymienić pamiątki piłkarskie (m.in. koszulki), pieniądze i kosztowności. Ofiarą złodziei padł także samochód piłkarza, ale ten został znaleziony kilka godzin po włamaniu przez włoskie służby. To nie pierwszy raz, kiedy polski piłkarz musi się zmagać z kradzieżą ze strony mieszkańców Neapolu. Swego czasu ofiarą złodziei był Arkadiusz Milik, który musiał oddać zegarek agresywnym mężczyznom, którzy przystawiali mu broń do głowy.