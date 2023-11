i Autor: Cyfra Sport Reprezentacja Polski, Robert Lewandowski i Karol Świderski

Co za zachowanie!

Reprezentant Polski zrobił to specjalnie dla kadry! Mało kto by się na to zdecydował, wielkie poświęcenie dla drużyny!

Reprezentacja Polski już w listopadzie rozegra spotkania przeciwko Łotwie i Czechom. Będą to ostatnie mecze drużyny narodowej w tym roku, a kadrowicze szykują się do sportowej rywalizacji. Jest wśród nich Karol Świderski, który już zakończył rozgrywki w MLS, ale to nie oznacza, że nie zamierza nic robić. Okazuje się, że piłkarz zdecydował się na wielkie poświęcenie, aby być gotowy dla gry dla drużyny na najwyższych obrotach.