Robert Lewandowski wyjechał z domu, a Anna zapowiedziała to całej Polsce. Przedstawiła oficjalną deklarację, nie pozostawia złudzeń

Twarde stanowisko Probierza o hierarchii bramkarzy w kadrze. Jest ustalona do końca eliminacji, co z Marcinem Bułką?

Anna Lewandowska zdecydowała się na poważną deklarację! Na mediach społecznościowych małżonki Roberta Lewandowskiego mogliśmy zauważyć od dłuższego czasu dość złośliwe komentarze w sprawie jej zainteresowania bachatą. Taniec trenerki nie podoba się wielu jej obserwatorom na Instagramie, w związku z czym Lewandowska postanowiła przedstawić swoją deklarację względem tego, czy nadal będzie pokazywać swoje pląsy.

Anna Lewandowska postanowiła przedstawić deklarację. Czy dalej będzie tańczyć bachatę?

Tańczenie bachaty przez Annę Lewandowską wywołuje bardzo różnorakie emocje wśród jej fanów na mediach społecznościowych. Sama trenerka zdaje sobie sprawę, jak wiele krytycznych głosów jest na temat jej pląsów, o czym powiedziała na swoich mediach społecznościowych.

- Jest to niesamowite doświadczenie i ogromne wyzwanie. Dobrze wiem, co czasami niektóre osoby piszą, albo mówią, że nie potrafię tańczyć. Mnie to nie obchodzi, dzisiaj nie o tym. Dla mnie to jest wyzwanie. Kocham wyzwania. Chcę pokazać wam, że jeżeli chcecie się nauczyć czegoś, nie musicie tego robić świetnie od razu. Po prostu ćwiczcie, czerpcie z tego satysfakcję, miejcie tak zwane "enjoy"' - przekazała Lewandowska

Sama Lewandowska, mimo krytyki, nie zamierza jednak przestać tańczyć, gdyż sprawia jej to przede wszystkim ogromną radość.

- Ważne jest to, żebyśmy robili, co kochamy. Ja pokochałam taniec, nie tylko bachatę. Bachata jest u mnie numerem jeden, ale też staram się poznać inne rodzaje tańca. I oczywiście będę to kontynuowała - mówi małżonka Roberta Lewandowskiego.