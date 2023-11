i Autor: Cyfra Sport Sławomir Peszko

Robi wrażenie!

Sławomir Peszko zaskakuje Polskę! Jego nowa praca powala nas na łopatki, liczby mówią same za siebie

Sławomir Peszko zadziwia całą Polskę! Były reprezentant Polski, który zakończył już karierę zawodniczą, stał się jedną z twarzy federacji Clout MMA. To jednak nie koniec pozaboiskowych aktywności byłego zawodnika Lecha i FC Koeln. Od pewnego czasu podjął się on kariery trenerskiej i trzeba przyznać, że idzie mu to naprawdę dobrze! Te liczby mówią same za siebie.