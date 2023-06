Szczęki opadły nam do podłogi, gdy zobaczyliśmy, jak naprawdę wygląda ciało 34-letniego Roberta Lewandowskiego. Ale klata!

To był niebywale długi i wyczerpujący sezon dla najlepszych piłkarzy. Nie dość, że klubowy terminarz i tak jest bardzo napięty, to w dodatku mistrzostwa świata w Katarze odbyły się w nietypowym terminie, bo zimą. Tym samym była konieczność, aby nieco inaczej budować formę, a ponadto wymagało to świetnego przygotowania fizycznego. Nawet sam Robert Lewandowski nie ukrywał, że w pewnym momencie odczuwał zmęczenie.

Lewandowski odsłonił ciało. Nieprawdopodobna forma. Ale mięśnie!

Pod koniec sezonu wrócił jednak do strzelania w barwach FC Barcelona i odzyskał fizyczną świeżość. Bez wątpienia wpływa na to podejście Lewandowskiego do ćwiczeń. Kapitan reprezentacji Polski nawet w chwilach wolnych od piłki nie odpuszcza zajęć na siłowni. Potwierdzały to kolejne zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych.

Nie inaczej było i tym razem. Lewandowski opublikował zdjęcie z siłowni, na której przebywał wraz ze swoją żoną, Anną. - Najlepsza partnerka do ćwiczeń! - napisał piłkarz w opisie do fotografii. Na zdjęciu pokazał się bez koszulki i można było zobaczyć, jak wytrenowany jest napastnik. Jego muskulatura może robić ogromne wrażenie. Również kibice w komentarzach nie mogli wyjść z podziwu nad formą zawodnika.