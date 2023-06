Robert Lewandowski spotka się z nim po latach! Barcelona potwierdziła wielki transfer, gwiazdor podpisany!

Co za zdjęcie!

Barcelona dokonała wielkiego wzmocnienia. Klub z Camp Nou sfinalizował transakcję İlkaya Gündoğana z Manchesteru City, a więc wzmocnienia, o którym długo mówiło się w kontekście klubu z Katalonii. Niemiec dołączając do drużyny spotka się po raz kolejny w swojej karierze z Robertem Lewandowskim, z którym miał już okazję występować w Borussii Dortmund.

Barcelona finalizuje transfer. Gündoğan dołacza do klubu

Przez lata Gündoğan był prawdziwym bohaterem Manchesteru City i w barwach The Citizens rozegrał 304 razy, zdobywając 60 bramek i 40 asyst. Przez lata zdobył pięć mistrzostw i dwa Puchary Anglii, a także cztery Puchary Ligi i dwie Tarcze Wspólnoty. Zawodnik wygrywał także finał Ligi Mistrzów w sezonie 2022/2023, wygrywając w starciu z Interem Mediolan. Dla Niemca transfer do Barcelony to także ponowne spotkanie z Robertem Lewandowskim. Panowie wystepowali już w Borussii Dortmund, w której wygrywali mistrzostwo i Puchar Niemiec, a także zagrali w finale Ligi Mistrzów. Miejmy nadzieje, że ich współpraca będzie się układać tak, jak przed laty.