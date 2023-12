Wielka strata polskiej piłki. Nie żyje Wojciech Łazarek, były selekcjoner reprezentacji Polski. Miał 86 lat

To dlatego Sousa uciekł z reprezentacji? Szokujące doniesienia mediów, mocne zarzuty w stronę Kuleszy

Wojciech Łazarek był jedną z najbarwniejszych postaci polskiej piłki. Do historii przeszły jego znakomite cytaty, które na zawsze zapisały się w pamięci kibiców. Jego przygoda z futbolem zaczęła się w Łodzi, gdzie się urodził. Łazarek pierwsze kroki stawiał w Metalowcu Łódź. W 1967 roku trafił do Lechii Gdańsk, gdzie grał do 1971 roku. Wcześniej, bo w 1964 roku zaczął pracę w sztabach szkoleniowych jako asystent trenera. Jako szkoleniowiec największe sukcesy odnosił w Lechu Poznań, z którym w 1983 i 1984 roku zdobył mistrzostwo Polski.

Wojciech Łazarek nie żyje. Miał 86 lat

Od sierpnia 1986 roku prowadził reprezentację Polski. Poprowadził biało-czerwonych w 31 spotkaniach. Pod jego wodzą Polacy wygrali 18 spotkań, 4 zremisowali, a 9 przegrali. Ostatnim meczem Łazarka w roli selekcjonera było starcie z Anglią w eliminacjach do mistrzostw świata 1990. Biało-czerwoni na Wembley przegrali 0:3. Szkoleniowiec zasłynął z barwnych cytatów.

Do jednego z najpopularniejszych należało: "Gramy na typowe udo. Albo się udo, albo się nie udo". "Trzeba być basiorem, a nie piplokiem" - to kolejne ze sławetnych powiedzeń Łazarka. O śmierci szkoleniowca poinformowały jego byłe kluby: Lech Poznań, czy Lechia Gdańsk.

Ze smutkiem informujemy, że w środę, 13 grudnia zmarł trener Wojciech Łazarek. Twórca pierwszych sukcesów Kolejorza miał 86 lat. Pogrążonej w żałobie rodzinie wyrazy współczucia składa cała społeczność Lecha Poznań. pic.twitter.com/RM9kjul1UD— Lech Poznań (@LechPoznan) December 13, 2023