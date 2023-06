Wielki polski talent rozchwytywany! Polak ma oferty z Bundesligi i Premier League, to może być hit!

Adrian Benedyczak jest bardzo rozchwytywany! Napastnik młodzieżowej reprezentacji Polski i Parmy ma, zdaniem mediów, znajdować się na celowniku wielu klubów niemieckiej Bundesligi i angielskiej Premier League. "Gazzetta di Parma" podała nazwy konkretnych klubów - to mogą być transferowe hity.

Adrian Benedyczak rozchwtywany. Włoskie media podają informacje

Nie da się ukryć, że poprzedni sezon był bardzo udany dla Benedyczaka. AS Parma co prawda nie wywalczyła sobie awansu do Serie A, ale Polak był jej jasnym punktem i zdobył 9 bramek w 34 wystepach dla klubu grającego na zapleczu włoskiej ekstraklasy. Zdaniem mediów z Włoch, młody Polak miał zrobić olbrzymie wrażenie na skautach klubów Premier League i Bundesligi. Najmocniej o pozyskanie gracza ma zabiegać Hoffenheim, ale na liście zainteresowanych nie brakuje także VfL Bochum, Bournemouth, czy Leicester City. Jak na razie nie wiadomo, jaką drogą kariery piłkarz obierze i czy zostanie w Parmie, która mimo tego, że jest bardzo dużym klubem, to nadal ma wielki problem związany z tym, aby powrócić do włoskiej ekstraklasy.