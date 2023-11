Zbigniew Boniek nie mógł przejść obojętnie obok tej sytuacji! Były prezes PZPN wprost o reprezentacji Polski, nazwał rzeczy po imieniu

Dawno reprezentacja Polski nie była w tak trudnej sytuacji podczas eliminacji mistrzostw Europy. "Biało-Czerwoni" od 2008 roku bez przerwy awansowali na największą imprezę piłkarską odbywającą się w Europie. W tym momencie podopieczni Michała Probierza są pod ścianą, ponieważ nawet zwycięstwo w starciu z Czechami nie gwarantuje biletu na przyszłoroczne wydarzenie w Niemczech. "Biało-Czerwoni" pod wodzą Fernando Santosa nie popisali się i na pewno wiele osób nie spodziewała się takiego scenariusza na koniec fazy grupowej. Dopóki piłka w grze wszystko się może zdarzyć i na pewno wszyscy polscy kibice liczą na szczęśliwy finał i awans na mistrzostwa Europy.

Na temat sytuacji reprezentacji Polski wypowiedział się były prezes PZPN - Zbigniew Boniek w rozmowie z "WP SportoweFakty". - Jeśli nie pojedziemy na EURO, to trzeba będzie powiedzieć wprost: eliminacje zostałyby przegrane w sposób haniebny! I to nie jest tak, że nie pojedziemy na turniej i koniec. Nie, to zawsze ma szersze konsekwencje. Pod wieloma względami. Jak mówię, PZPN nie ma wpływu na to, co się dzieje przez 90 minut na boisku, ale na całą otoczkę wokół drużyny już tak. I jeśli nie będzie sukcesu, to związek też oberwie. Natomiast nie można oczywiście zdejmować odpowiedzialności z innych. Jeśli się nie uda, to będę miał pretensje do piłkarzy i trenerów - podsumował Boniek.