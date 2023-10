Znamy powołania do reprezentacji Polski na październikowe mecze! Michał Probierz otworzył drzwi dla nowych nazwisk

Reprezentacja Polski zawaliła eliminacje EURO 2024 i zamiast ogrywania drużyny w łatwiej grupie mamy walkę o życie i najpewniej baraże zamiast bezpośredniego awansu. Michał Probierz przejmuje zespół rozbity i w zasadzie najbliższe mecze mogą mocno rzutować na to, co będzie działo się później – najlepsze oczywiście byłyby same zwycięstwa, bo albo zapewnią one bezpośredni awans, albo poprawią atmosferę przed barażami, ale trudno ocenić, czy Michał Probierz będzie w stanie tak szybko dźwignąć drużynę. Zwłaszcza, że w meczach z Wyspami Owczymi i Mołdawią zabraknie Roberta Lewandowskiego, który jest kontuzjowany.

Michał Probierz wysłał powołania. Powiew świeżości w kadrze

Siłą rzeczy przebudowa kadry w jakiś sposób się rozpoczęła. Grzegorz Krychowiak zrezygnował z gry w reprezentacji, a Robert Lewandowski jest kontuzjowany i reszta kadrowiczów będzie mogła się przekonać, jak będzie wyglądała gra bez wieloletniego kapitana, który był ostatnio bardzo krytykowany i który być może zakończy karierę w kadrze szybciej, niż się wydaje.

Wiele mówiło się o tym, że szansę w kadrze otrzyma więcej zawodników z Ekstraklasy, zwłaszcza tych młodszych, jak Filip Marchwiński czy Michał Rakoczy. Pojawiły się także sygnały, że powołanie otrzyma Szymon Włodarczyk, który dobrze radzi sobie w Sturmie Graz, a do kadry wrócą Tymoteusz Puchacz i Michał Helik. Choć nie wszystkie przewidywania się sprawdziły, to część z nich było trafionych.

Michał Probierz powołał 26 zawodników na najbliższe mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Nie zabrakło zaskoczeń i nowych nazwisk, a całą listę prezentujemy poniżej.

Powołanie do reprezentacji Polski na mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią:

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Bartłomiej Drągowski.

Obrońcy: Jakub Kiwior, Tymoteusz Puchacz, Matty Cash, Patryk Peda, Sebastian Walukiewicz, Bartosz Bereszyński, Mateusz Wieteska, Tomasz Kędziora.

Pomocnicy: Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Damian Szymański, Filip Marchwiński, Jakub Piotrowski, Paweł Wszołek, Przemysław Frankowski, Patryk Dziczek.

Napastnicy: Arkadiusz Milik, Karol Świderski, Adam Buksa.

🆕 POWOŁANIA 🆕Selekcjoner Michał Probierz ogłosił listę powołanych zawodników na mecze kwalifikacji mistrzostw Europy 2024 z:✅ Wyspami Owczymi (12.10.2023, 20:45)✅ Mołdawią (15.10.2023, 20:45).Kliknij obrazek i rozwiń listę! 📲⤵️ pic.twitter.com/mRPaKKTK1a— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 5, 2023