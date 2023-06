Żona reprezentanta Polski nie miała żadnych oporów. Półnaga pręży się na plaży i chwali się tym publicznie. Co za ciało!

Łukasz Skorupski ma szczęście nie tylko na boisku, gdzie z powodzeniem broni bramki Bologny. Całkiem niedawno – o czym przypomniał w mediach społecznościowych – obchodził szóstą rocznicę ślubu z Matilde, którą poznał jeszcze w okresie gry w Empoli. Modelka i influencerka, która wcześniej ukończyła studia biologiczne, okazała się dla niego prawdziwą muzą. Jak sam przyznawał w wywiadach, to ona właśnie zbudowała w nim świadomość wagi właściwego odżywiania się i odpoczynku dla rozwoju jego sportowej kariery.

Żona Skorupskiego zachwyca na plaży. Zrzuciła stanik publicznie

Para wiedzie szczęśliwe życie we Włoszech i raczej nie lubi się stamtąd ruszać, co potwierdzają zdjęcia z wakacji. Skorupski ma teraz nieco więcej czasu dla rodziny, bo sezon w Serie A rozpocznie się dopiero za kilka tygodni. Z fotografii Matilde Rossi wynika, że wypoczywa na Sardynii, która przez wielu turystów uznawana jest za jedną z piękniejszych wysp w Europie. Co jednak najbardziej może przyciągać wzrok użytkowników Instagrama to to, że żona Skorupskiego postanowiła zapozować do zdjęcia topless. Fani w komentarzach nie mogli nachwalić się modelki.