i Autor: Cyfra Sport Alex Dujszebajew, Barlinek Industria Kielce

Wszystko mu się układa

Alex Dujszebajew to prawdziwy szczęściarz. Gra jak z nut, a jego żona to nadzwyczajna piękność

Jacek Garncarz 21:32

Alex Dujszebajew to kapitan drużyny Barlinek Industria Kielce, który w czwartek poprowadził mistrzów Polski do kolejnego awansu do turnieju Final4 Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Hiszpańskiego rozgrywającego w kolejnym wyzwaniu bardzo wspierała, jak zresztą zawsze, jego piękna żona - Irene Portillo. Szczypiornista ma szczęście nie tylko na boisku!