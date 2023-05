Ten filmik pokazali przed meczem Barlinka Industrii Kielce. Aż ciarki przechodzą

Wisła Płock odpada z Ligi Mistrzów. Magdeburg był po prostu lepszy, walka trwała do końca

Barlinek Industria Kielce znowu zagra o najwyższą stawkę w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Zanim jednak mistrzowie Polski zakwalifikowali się do turnieju Final4 musieli w ćwierćfinale uporać się z silnym Telekomem Veszprem z Węgier. W pierwszym spotkaniu na wyjeździe padł remis 29:29. W związku z tym o wszystkim miał zadecydować rewanż w stolicy Gór Świętokrzyskich. Jeszcze na długo przed pierwszym gwizdkiem atmosfera w Hali Legionów była bardzo gorąco. Kibice żółto-biało-niebieskich stanęli na wysokości zadania i już w trakcie rozgrzewki dali odczuć swoim pupilom potężne wsparcie. Publikę dodatkowo rozgrzał specjalny filmik, który przygotował na tę okazję klub. Trzeba przyznać, że przy oglądaniu tej produkcji ciarki przechodzą po plecach!

Niezwykły film porwał kibiców w Kielcach

W filmie wykorzystano przemowę Talanta Dujszebajewa po zeszłorocznym finale Ligi Mistrzów, w którym kielczanie przegrali w dramatycznych okolicznościach, po rzutach karnych, z FC Barcelona. Już wtedy ekipa mistrza Polski zapowiadała, że wróci do Kolonii po triumf. Teraz jest na to szansa. Oprócz wspomnianych scen w materiale pojawiły się wypowiedzi zawodników. Zagrzewali oni fanów do gorącego dopingu i wyznawali, jak trudno było przetrawić niepowodzenie z poprzedniego roku. Całość uzupełniła klimatyczna otoczka.

Barlinek Industria Kielce rozniosła Veszprem

Cała oprawa czwartkowego meczu podziałała na wszystkich. Niesieni fanatycznym dopingiem szczypiorniści ze stolicy województwa świętokrzyskiego zagrali koncertowo. Prowadzili w zasadzie od początku do końca, a słynący z cierpliwości w ataku zawodnicy Veszprem nie mogli sobie poradzić z ich defensywą. Gdyby nie Redim Remili, który zasilił niedawno Węgrów po transferze z Kielc, triumf byłby znacznie bardziej okazały. Ostatecznie skończyło się 31:27 i zespół Dujszebajewa wysłał sygnał w świat, że jest gotowy na grę o zwycięstwo w Final4.