i Autor: Cyfrasport Barlinek Industria Kielce

walka o finał

Barlinek Industria Kielce poznał rywala w półfinale Ligi Mistrzów! Nadchodzi wielki hit

Jacek Ogiński | PAP 16:26

Zespół Barlinek Industria Kielce ma za sobą bardzo dobry czas. Najpierw wywalczył awans do Final Four Ligi Mistrzów, a później zdobył mistrzostwo Polski. Teraz najlepszy polski klub w piłce ręcznej poznał rywala, z którym zmierzy się w walce o finał Ligi Mistrzów. Będzie to francuskie Paris Saint-Germain, z którym kielczanie nie raz już toczyli zaciekłe boje.