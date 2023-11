Dowiedzieliśmy się, co robi dzisiaj Sławomir Szmal. Taka fucha to prawdziwe marzenie

Sławomir Szmal do historii polskiego sportu przeszedł jeszcze w trakcie swojej kariery. Bramkarz swojego czasu wybrany został najlepszym piłkarzem ręcznym na świecie, w reprezentacji wielokrotnie ratował kolegów w beznadziejnych sytuacjach. Zapisał się również złotymi zgłoskami w historii Industrii Kielce. W 2016 roku, gdy klub ze stolicy województwa świętokrzyskiego grał pod nazwą Vive Tauron Kielce, "Kasa" z ekipą zdobył Ligę Mistrzów. Po wspaniałych latach na parkiecie wreszcie powiedział "pas". Wielu sportowców marzy o tym, by później dalej znaleźć zatrudnienie w sporcie. Nie wszystkim jednak się to udaje. Dlatego też Szmal może postrzegać się jako wielkiego szczęściarza. Jego obecne zajęcie to spełnienie marzeń, ale też spora odpowiedzialność.

Tak pracuje teraz Sławomir Szmal

Sławomir Szmal w swojej karierze grał nie tylko w Polsce. Duże sukcesy odnosił też w niemieckiej Bundeslidze. Występując na najważniejszych imprezach na świecie bramkarz zdobył bezcenne doświadczenie. I właśnie nim chce się dzielić z młodymi adeptami szczypiorniaka w Polsce. Szmal pracuje obecnie w Związku Piłki Ręcznej w Polsce. W renomowanej organizacji piastuje zaszczytne stanowisko wiceprezesa. Jego głównym polem działania jest szkolenie sportowe. Jak sam zaznaczył w rozmowie z oficjalną stroną ZPRP ma ważne zadanie. - Celem szkolenia jest to, by za cztery lata nasze reprezentacje biły się o ćwierćfinał, a za osiem lat grały o medale - wyjaśnił działacz i były szczypiornista.

Sławomir Szmal o swojej pracy

W dość długim wywiadzie pojawia się sporo wątków, które przybliżają obecne zadania Sławomira Szmala. - Do wyszkolenia gwiazdy nie wystarczy sam talent. Potrzeba charyzmy i sportowego wykształcenia, czyli czegoś, co sportowcy nazywają potocznie “głową”. Kiedyś było tak, że trener przychodził na zajęcia, mówił, co mamy robić i po dwóch godzinach wszyscy wychodzili zadowoleni. Problem był jednak w tym, że młodzi gracze nie wiedzieli, po co trenują w określony sposób. Naszą filozofią jest rozmowa z młodzieżą i tłumaczenie im, po co robimy pewne rzeczy i jakie będzie to miało dla nich korzyści. Wpajamy, że – na przykład – w ataku zawsze trzeba mieć rękę w górze, bo w przypadku kontaktu z obrońcą, znacznie łatwiej będzie podać piłkę. Chcemy, żeby wiedzieli także, że jeśli któregoś dnia nie czują się na 100%, to lepiej odpuścić trening. Zajęcia mają prawdziwy sens tylko wtedy, gdy możemy dać z siebie maksimum - wyjaśniał legendarny polski sportowiec.