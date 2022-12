Hitowy transfer reprezentantki Polski. Ten klub wygrywał Ligę Mistrzyń!

Jedna z najlepszych polskich szczypiornistek od siedmiu lat gra za granicą. Najpierw reprezentowała barwy niemieckiego TuS Matzingen, a od 2019 roku francuskiego Brest Bretgane. Z klubem z Bretanii zdobyła już mistrzostwo i Puchar Francji, a także dotarła do finału Ligi Mistrzyń. Obecny sezon jest jej ostatnim we Francji, bo podjęła nowe wyzwanie. Od sezonu 2023/ 24 będzie zawodniczką rumuńskiego CSM Bukareszt, klubu liczącego się w Europie. Klub z Bukaresztu poinformował o pozyskaniu Polki w swoich mediach społecznościowych. - "To jest to, wielka wiadomość nadeszła! Monika Kobylińska naszym pierwszym transferem na przyszły sezon" - czytamy na facebooku. Drużyna ze stolicy Rumunii w 2016 roku zwyciężyła w Lidze Mistrzyń. W jej barwach wstępują gwiazdy światowego szczypiorniaka ze znakomitą rozgrywająca, Rumunką Cristiną Neagu na czele. Inne gwiazdy zespołu to Crina Pintea, Słowenka Elizabeth Omoregie i Francuzka Laura Glauser. - Jestem bardzo szczęśliwa, że stałam się częścią tego klubu z bardzo długą historią, dużymi ambicjami, bardzo dobrym zespołem i niesamowitymi kibicami. Nie mogę się doczekać, aby poznać się lepiej zarówno na boisku, jak i poza nim – powiedziała Kobylińska po podpisaniu dwuletniej umowy z nowym klubem.

