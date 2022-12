Ważna wiadomość dla kibiców piłki ręcznej. Tam kibic obejrzy wielkie turnieje z udziałem Polaków

Fatalne wieści w sprawie reprezentanta Polski. Trafił do szpitala. Jego stan po tragicznym uderzeniu pogorszył się

Na Viaplay będziemy mogli zobaczyć również Mistrzostwa Świata mężczyzn 2025 (gospodarze Chorwacja, Dania i Norwegia), 2027, 2029 i 2031, jak również Mistrzostwa Świata kobiet w 2023 (gospodarze Dania, Norwegia i Szwecja), 2025 (gospodarze Niemcy i Holandia), 2027, 2029 i 2031 roku.

Dodatkowo Viaplay zakupiło prawa do czterech kolejnych młodzieżowych (U20) oraz juniorskich (U18) Mistrzostw Świata kobiet, a także pięciu kolejnych młodzieżowych (U21) i juniorskich (U19) Mistrzostw Świata mężczyzn, Mistrzostw Świata kobiet i mężczyzn w piłce ręcznej plażowej w 2024, 2026, 2028 i 2030 roku oraz corocznego IHF Beach Handball Global Tour. W nawiązaniu współpracy pomiędzy Viaplay, a IHF pośredniczyła firma SportFIVE.

Peter Nørrelund, dyrektor sportowy Viaplay Group: „Ta przełomowa umowa daje nam pewność, że Viaplay będzie pokazywać piłkę ręczną w najlepszym, światowym wydaniu i na największych dla tego sportu rynkach do końca tej dekady, a nawet później. Gospodarzami wielu z nadchodzących turniejów pod egidą IHF będą kraje, w których Viaplay już teraz ma miliony widzów, co jeszcze bardziej zwiększy lokalne zainteresowanie tymi wydarzeniami. Nabyliśmy kluczowe dla nas prawa, a co więcej zabezpieczyliśmy je dla Viaplay na długi okres”.

Dr Hassan Moustafa, prezydent IHF: "Z przyjemnością ogłaszamy, że IHF połączyła siły i nawiązała współpracę z Viaplay Group. Dzięki naszej współpracy z oficjalnym partnerem IHF w zakresie praw telewizyjnych i marketingowych SPORTFIVE, mogliśmy zrealizować tę umowę, która pozwala nam szerzyć entuzjazm dla wydarzeń związanych z piłką ręczną w jeszcze większej liczbie krajów i dla jeszcze większej liczby widzów, a co równie ważne, z gwarancją wysokiej jakości i na długi czas".

Karsten Mahlmann, wiceprezes ds. mediów, SPORTFIVE: "Viaplay jest zarówno jednym z najszybciej rozwijających się serwisów streamingowych na świecie, jak i marką, która jest prawdziwie oddana piłce ręcznej. Dzięki tej długoterminowej współpracy, Mistrzostwa Świata IHF w kategoriach seniorskich, młodzieżowych i piłce ręcznej plażowej zyskały wiarygodnego partnera, który będzie transmitował najlepsze zawody piłki ręcznej na świecie w najważniejszych dla tego sportu krajach, jak również na wschodzących europejskich rynkach, zapewniając profesjonalną i wysokiej jakości platformę dla tego sportu. Jesteśmy dumni, że udało nam się pośredniczyć w tym wyjątkowym partnerstwie".

🚨 NOWE PRAWA W VIAPLAY 🚨W ramach podpisanego porozumienia już w styczniu 2023 roku Viaplay pokaże mistrzostwa świata mężczyzn, których gospodarzami będą Polska i Szwecja!Viaplay pozyskało prawa do pokazywania zawodów pod egidą IHF do 2031 roku! pic.twitter.com/r5Rn2MIBFh— Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) December 1, 2022