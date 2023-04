Industria Kielce uratowana! Pojawił się potężny sponsor, słynny polski klub nie musi obawiać się o przyszłość

Mistrz Polski do rozbiórki?! Gwiazdy ligi mogą wylądować za granicą. To może być najgłośniejszy upadek w polskim sporcie

Jeszcze do niedawna można było mieć wątpliwości co do przyszłości Industrii Kielce. Choć klub świetnie radzi sobie w kraju i w Europie (dotarł już do ćwierćfinału Ligi Mistrzów), to nie mógł być pewien swojej przyszłości, gdyż czas poszukiwania nowego sponsora wydłużał się. Ewentualny brak chęci związania się z kielecką drużyną ze strony jakiejś poważnej firmy mógłby skończyć się fatalnie dla finansów, a co za tym idzie i poziomu sportowego najlepszego polskiego klubu w piłce ręcznej. Na szczęście udało się znaleźć sponsora i od dzisiaj drużyna występować będzie pod nazwą Barlinek Industria Kielce.

Poważny gracz wchodzi do Industrii

– Grupa Barlinek, wiodący europejski producent podłóg drewnianych należący do grupy firm Michała Sołowowa, podjęła decyzję o wsparciu kieleckiej piłki ręcznej i została tytularnym sponsorem mistrzowskiej drużyny, która tym samym zmienia nazwę na Barlinek Industria Kielce. Umowa, która zapewni firmie reklamę w Polsce i w Europie, zawarta została w trybie pilnym, a równocześnie w trakcie trwania sezonu toczone będą rozmowy o przyszłości współpracy pomiędzy ambasadorami kieleckiego sportu i biznesu. Strony uzgodniły pomiędzy sobą natychmiastowe wsparcie finansowe, jak i premie za sukcesy w rozgrywkach Ligi Mistrzów – czytamy w komunikacie firmy Barlinek, opublikowanym na stronie klubu.

Michał Sołowow to najbogatszy człowiek w Polsce, który oprócz firmy Barlinek jest właścicielem także firm Synthos czy Cersanit. Jego majątek wyceniany jest na ponad 25 mld złotych. Co ciekawe, pochodzi on z Kielc, co mogło nie być bez znaczenia w tej sytuacji.

– Bardzo cieszę się z zaufania tak znakomitej, kieleckiej marki jaką jest Barlinek. Cieszę się, że dobro drużyny leży na sercu wielu kielczanom. Tworzymy historię miasta, a jednocześnie Barlinek i nas łączą cele wybiegające w sukcesy w skali Europy. Już teraz nie mogę się doczekać najbliższych meczów majowych. Liczę na wyjątkowo mocne wsparcie kibiców w kluczowym czasie w których nasza drużyna z dumą założy koszulki z logo Barlinek. Gramy razem! - mówi Prezes KS Vive Handball Kielce S.A. Bertus Servaas, cytowany przez oficjalną stronę klubu.