Na trening drużyny mistrza Polski przyszło… dwóch zawodników. Wszystko przez mundial

Wszystko przez… mundial, czyli rozpoczynające się 11 stycznia mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn. Trzynastu graczy Industrii zagra w rożnych reprezentacjach narodowych na tych zawodach rozgrywanych w Polsce i Szwecji, a pozostali leczą kontuzje. Stanęło więc na tym, że tylko Białorusin Arciom Karalek i Szwed Elliot Stenmalm rozpoczęli przygotowania do drugiej części sezonu w Kielcach. W pierwszym tygodniu pracować będą nad motoryką, a w następnym rozpoczną zajęcia z piłkami. Za kilka dni dołączy do nich Szymon Wiaderny, który w niedzielę wraz z reprezentacją Polski do lat 21 wywalczył awans do młodzieżowych mistrzostw świata.

Patryk Rombel ma wielkie marzenia przed mistrzostwami świata. Mówi o... czarnych mustangach

13 zawodników kieleckiej drużyny przygotowuje się wraz ze swoimi reprezentacjami do mistrzostw świata. Zawodnicy, których zespoły odpadną z turnieju, będą sukcesywnie wracać do klubu. Kilku piłkarzy mistrza Polski jest kontuzjowanych. Cezary Surgiel rehabilituje się po zabiegu rekonstrukcji więzadeł krzyżowych w kolanie. Damian Domagała leczy uraz pleców, Paweł Paczkowski kolana, a Benoit Kounkoud ma problemy ze stopą. W Islandii leczy się Haukur Thrastarson. Indywidualnie trenować będą Surgiel i Domagała.

Znamy skład Polski na mistrzostwa świata. Patryk Rombel ogłosił kadrę na mundial w Polsce i Szwecji

Mistrzostwa świata zostaną rozegrane między 11 a 29 stycznia w Polsce i Szwecji. Po raz kolejny kielecki klub bardzo licznie reprezentowany będzie przez przedstawicieli pięciu reprezentacji - Polski, Francji, Niemiec, Hiszpanii oraz Chorwacji.

Pierwszy mecz drugiej rundy w Superlidze Industria Kielce rozegra 4 lutego w Piotrkowie Trybunalskim z Piotrkowianinem. W Lidze Mistrzów 9 lutego czeka kielczan starcie z jednym z jednym z faworytów do startu w Final Four, THW Kiel.