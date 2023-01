Znamy skład Polski na mistrzostwa świata. Patryk Rombel ogłosił kadrę na mundial w Polsce i Szwecji

Twarde polskie chłopy szykują się do mundialu. „Naderwanie więzadła ich nie zniechęci” [ROZMOWA SE]

Selekcjoner zdecydował, to oni powalczą o miejsce w reprezentacji Polski na MŚ. Wielki nieobecny, niepowetowana strata

Reprezentacja Polski zaczyna walkę w mistrzostwach świata w piłce ręcznej. Biało-czerwoni zaczynają mundial w roli gospodarza razem ze Szwedami. Biało-czerwoni zagrają pierwszy mecz już 11 stycznia. Rywalami "Orłów Rombla" będzie ekipa Francuzów. Następnie zmierzymy się ze Słowenią i Arabią Saudyjską.

Reprezentacja Polski z kompletem zwycięstw po Turnieju Noworocznym! Michał Daszek wypowiedział się po ostatnim meczu przed mistrzostwami świata

Skład Polski na mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Rombel odkrył karty

- Oto 20-stka Patryka Rombla, która pozostanie do dyspozycji trenera na Mistrzostwa Świata 2023. Do gry zostanie zgłoszonych 18 zawodników, natomiast dwójka graczy znajdzie się w rezerwie, trenując razem z zespołem i będzie do dyspozycji trenera przez cały okres mistrzostw - napisał profil "Handball Polska" na Twitterze.

W kadrze nie ma większych zaskoczeń. Patryk Rombel powołał do kadry najsilniejszy dostępny zespół.

