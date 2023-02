Nie żyje legendarny trener. W pamięci podopiecznych został po nim niezwykły przekaz

19-krotny mistrz Polski jest na skraju upadku. Ważny komunikat klubu! Co wiemy o przyszłości Vive Kielce?

Dwukrotny mistrz świata oskarżony o pedofilię. Przyznał się do winy, wypuścili go na wolność

Przeszli do historii

Jako zawodnik był bramkarzem Lublinianki oraz stołecznych klubów AZS AWF i Warszawianki. Pracę trenera bramkarek w prowadzonym przez Andrzeja Drużkowskiego MKS Montex Lublin rozpoczął w 1996 roku. Na początku tego stulecia już jako pierwszy trener prowadził zespoły ekstraklasy z Jeleniej Góry i Koszalina.

Po powrocie do Lublina, drużyna - nosząca wówczas nazwę SPR - pod jego wodzą w 2005 roku odzyskała utracone rok wcześniej mistrzostwo Polski i przez kolejnych pięć lat nie oddawała korony (jako pierwszy szkoleniowiec zdobył z biało-zielonymi trzy złote medale). Do 2013 roku Jankowski był członkiem sztabu szkoleniowego lubelskiego zespołu, do którego wrócił jeszcze w sezonie 2020/21 wspierając Monikę Marzec. Jako trener bramkarek współpracował także z kadrą narodową piłkarek ręcznych.

- Potrafił niesamowicie motywować swoje zawodniczki przed decydującymi i trudnymi starciami, używając np. cytatu „Nie lękajcie się” - tak na łamach „Kuriera Lubelskiego” wspomina Edwarda Jankowskiego dziennikarz Radia Lublin, Adam Rozwałka, świadek wspaniałych lat miejscowego szczypiorniaka.

Podopieczne trenera Jankowskiego wzruszającymi słowami żegnają go w mediach społecznościowych. „Żegnaj Pułkowniku... pozostaniesz w moim sercu na zawsze”- napisała Małgorzata Rola.„Kochany Trenerze, byłeś lekiem na całe zło... Do zobaczenia tam, gdzie rozegramy kolejny wspólny mecz” - to wpis Kristiny Repelewskiej.