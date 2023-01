Ostatni test w Katowicach. Szczypiorniści szukają optymalnej formy na MŚ, Patryk Rombel szuka odpowiedzi

Twarde polskie chłopy szykują się do mundialu. „Naderwanie więzadła ich nie zniechęci” [ROZMOWA SE]

- Zawsze chcemy wygrywać. Ale w Spodku wynik nie będzie sprawą nadrzędną. Mamy – zwłaszcza w ataku – kilka rzeczy, które chcemy przećwiczyć, poprawić. Podobnie w obronie dostrzegam parę mankamentów – mówi „Super Expressowi” trener reprezentacji, analizując wnioski z imprezy rozgrywanej w przerwie świąteczno-noworocznej w Krakowie. Tam nasi przegrali z Tunezją oraz pokonali Koreę Południową i Brazylię (choć w tym spotkaniu potrzebna była ośmiosekundowa spektakularna przemowa rozeźlonego trenera do podopiecznych).

W porównaniu z tymi meczami, w 22-osobowej kadrze na turniej katowicki nastąpiły dwie zmiany. Miejsce Mikołaja Czaplińskiego i Andrzeja Widomskiego zajęli Szymon Działakiewicz oraz Maciej Gębala. Docelowo nominację na MŚ uzyska 19 graczy. - Wątpliwości dotyczą one jeszcze trzech-czterech miejsc w zespole – wyjaśnia Rombel. Pod uwagę brani są także ci, którzy krakowskie zmagania kończyli z kontuzjami.

- Ci, którzy są tu z nami, na przestrzeni lat udowadniali mi wielokrotnie, że zrobią wszystko, by w tej kadrze być. Naderwanie więzadła w kciuku ich nie zatrzyma, nie zniechęci. Bartek Bis, bo o nim między innymi mowa, dzięki świetnej pracy naszych fizjo jest w treningu. Podobnie rzecz się ma z Szymonem Sićko; trenuje z zespołem w pełnym kontakcie, na pewno dostanie swoje minuty na parkiecie w trakcie turnieju – zaznacza selekcjoner. Nie ma natomiast, niestety, szans, by z rekonwalescencją po grudniowym zmęczeniowym złamaniu nogi zdążył na mundial Kamil Syprzak, na co dzień zawodnik PSG.

Program Turnieju Noworocznego w Katowicach

4.01.: Polska - Iran (17.00), Belgia - Maroko (19.30);

5.01.: Polska - Maroko (17.00), Belgia - Iran (19.30);

6.01.: Iran - Maroko (17.00), Polska - Belgia (19.30)