24-letnia piękność rzuciła piłkę nożną, by zarabiać na nagich zdjęciach! Od jej fotek żar bucha jak z otwartego pieca

Piłka nożna kobiet ma przed sobą jeszcze wiele lat rozwoju, ale sytuacja już teraz jest zdecydowanie lepsza, niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Z pewnością wciąż między kobiecym i męskim futbolem jest zdecydowanie większa różnica niż w tenisie czy siatkówce, ale rozgrywki piłkarskie pań zyskują z roku na rok coraz więcej kibiców i rozwijają się w zasadzie na całym świecie. Większe zainteresowanie to oczywiście także większe pieniądze, jakie kluby otrzymują i mogą płacić swoim zawodniczkom. Nie wszystkim jednak powodzi się tak dobrze i przykładem tego jest Nikkole Teja, która postanowiła w inny sposób zarabiać na życie, niż grając w piłkę nożną.

Gorąca Nikkole Teja rzuca piłkę nożną, by zarabiać na rozbieranych zdjęciach

Nikkole Teja nie ma za sobą wielkiej kariery piłkarskiej. Urodzona w Seattle zawodniczka w wieku 18 lat wyjechała do Meksyku nie znając języka ale zdołał odnaleźć się w nowej rzeczywistości i trafiła do zespołu Necaxa. Tam jednak nie radziła sobie najlepiej. Na przełomie roku przeniosła się do Puebla, ale jak widać ta decyzja nie była w stanie uratować jej kariery, bowiem niedawno 24-latka poinformowała, że kończy karierę. – Podjęłam decyzję o rezygnacji z profesjonalnej gry w piłką nożną, co na pewno nie było łatwe – napisała i dodała, że być może uda się jej wrócić do futbolu. Podziękowała też klubowi Puebla za krótką przygodę.

Wiele wskazuje na to, że Nikkole Teja od teraz poświęci się zarabianiu pieniędzy na swoich rozbieranych zdjęciach. 24-latka latem 2023 roku poinformowała o założeniu profilu na portalu dla dorosłych OnlyFans, gdzie użytkownicy płacą za dostęp do ekskluzywnych fotek. Na zarobki i brak zainteresowania Teja nie powinna narzekać, bowiem jest niezwykle popularna – jej profil na Instagramie śledzi prawie 440 tys. osób! W galerii powyżej znajdziecie więcej zdjęć pięknej ex-piłkarki.