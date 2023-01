350 godzin w TV z igrzysk letnich i 200 z zimowych. Wiadomo kto pokaże najbliższe zmagania olimpijskie

Tym razem EBU i Warner Bros. Discovery przedstawiły wspólną ofertę nabycia wszystkich praw medialnych w 49 krajach w Europie na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 (Cortina/Mediolan) i 2030 (gospodarz jeszcze niewyłoniony) oraz Letnie Igrzyska Olimpijskie 2028 w Los Angeles i 2032 w Brisbane. W ramach nowej umowy jest już też jasne, że prawa do transmisji zapewniła sobie Telewizja Polska. Chodzi zarówno o główne anteny TVP jak i przekazy internetowe.

550 godzin na kanałach TVP

Przypomnijmy, że relacjonowanie najbliższych igrzysk w Paryżu (2024) TVP ma już zapewnione od dłuższego czasu. Natomiast w efekcie zawarcia nowej umowy transmisje z kolejnych czterech igrzysk będą dostępne dla około miliarda widzów. TVP na trzech kanałach pokaże 350 godzin przekazów z igrzysk letnich oraz 200 godzin z zimowych.

Telewizja Polska posiada także prawa do najważniejszych wydarzeń piłkarskich: EURO 2024 i 2028, mistrzostw świata 2026, meczów piłkarskiej reprezentacji do 2028 roku (eliminacji EURO i MŚ, Ligi Narodów oraz towarzyskich), Ligi Mistrzów, Ekstraklasy czy Pucharu Króla (Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie). Do 2029 roku Telewizja Polska pokaże także wszystkie najważniejsza wydarzenia lekkoatletyczne.