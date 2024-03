Agata Sieramska pokazała zdjęcie spod prysznica! Woda obmywa jej obłędne kształty, dziewczyna Milika odkryła swoje boskie ciało

Agata Sieramska zyskuje na popularności

Arkadiusz Milik i Agata Sieramska tworzą parę od paru lat. Piłkarz i trenerka fitness zaczęli się spotykać, gdy polski napastnik był jeszcze piłkarzem Olympique Marsylia. Obecnie występuje on w Juventusie, ale nie ma za sobą dobrych miesięcy – 10 marca strzelił on pierwszego gola w lidze od października 2023 roku! To nie jest dobra wiadomość przed barażami do EURO 2024, w których Polacy zmierzą się z Estonią, a jeśli ją pokonają, to o awans zagrają z Walią lub Finlandią. Na pewno Milik może liczyć na wsparcie swojej pięknej ukochanej. Agata Sieramska zdaje się świetnie odnajdować w świecie polskich WAGs, a na Instagramie obserwuje ją ponad 200 tys. osób. I nic dziwnego, gdy spojrzy się na to, jakie zdjęcia publikuje.

Dziewczyna Milika nie boi się odważnych zdjęć

Agata Sieramska nie ma większego problemu z chwaleniem się swoim wysportowanym ciałem. Od dawna prowadzi ona profil na Instagramie, na którym pokazuje najróżniejsze treningi i wyzwania fitnessowe. Z pewnością związek z jednym z najpopularniejszych polskich piłkarzy tylko przysporzył jej obserwujących, a ona sama zdaje się nie być skrępowana tym faktem. Jej kolejne fotografie publikowane na profilu pokazują, jak mocno Sieramska dba o swoje ciało. Teraz zdecydowała się na opublikowanie zdjęcia... pod prysznicem!

Agata Sieramska pokazała zdjęcie spod prysznica

Agata Sieramska potrafiła już nie raz zaskoczyć odważnym zdjęciem. Tym razem również nie zostawiła na sobie zbyt wiele materiału, zanim stanęła przed obiektywem. Dziewczyna Milika wskoczyła w skąpe bikini i zaraz potem pod prysznic! Z pewnością to niecodzienne miejsce na sesję zdjęciową, ale fani trenerski fitness na pewno nie będą zawiedzeni, bowiem znów błysnęła swoim boskim ciałem. Najnowsze zdjęcie Agaty Sieramskiej zobaczycie poniżej, a wyżej znajdziecie galerię całą galerię z jej fotografiami.