Przemiana Jana Błachowicza sprawiła, że nie poznaliśmy gwiazdora UFC! Przeszedł wielką metamorfozę, to naprawdę on

Jan Błachowicz ma niezwykle dobry kontakt ze swoimi fanami, będąc bardzo aktywnym w mediach społecznościowych. Były mistrz wagi półciężkiej federacji KSW co rusz publikuje kolejne posty i relacje w mediach społecznościowych, informując m.in., co obecnie dzieje się w jego życiu oraz przekazując kolejne wieści odnoszącego się zarówno do jego kariery, jak i życia prywatnego. Tym razem "Cieszyński Książę" postanowił pokazać swoim fanom, jak bardzo zmienił się jego wygląd od czasów, kiedy był bardzo młodym Janem Błachowiczem. Różnica jest kolosalna.

- Za dzieciaka miałem marzenie. Zrobiłem wszystko żeby je spełnić. - napisał krótko w poście na Instagramie "Cieszyński Książę" pokazując dwa zdjęcia i porównując, jak wyglądał w czasach młodości oraz jak prezentował się w momencie, kiedy sięgnął po upragniony pas mistrzowski wagi półciężkiej KSW. Internauci natychmiast zasypali go gradem wiadomości.

- Maszyna do zabijania - napisał Marcin Wrzosek pod postem "Cieszyńskiego Księcia". - Ten dzieciak zaszedł bardzo daleko - komplementował Błachowicza jeden z fanów. - Bo marzenia są po to by do nich dążyć Jano. Realizuj je dalej - motywowała go kolejna z fanek.