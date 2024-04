Adrian Cios zadebiutuje w FAME MMA! Niespodziewane ogłoszenie organizacji. Aktor spróbuje zlać Ciosa

Aż przeszły nas ciarki po usłyszeniu, przez co naprawdę przechodzi Artur Szpilka. Mało kto by to wytrzymał

Federacja FAME MMA przed ponad tygodniem ogłosiła częściową kartę walk na galę FAME MMA 21, która odbędzie się 18 maja w Gliwicach. Wówczas fani dowiedzieli się, że gwiazd na najbliższym wydarzeniu nie zabraknie i oprócz pojedynku Bandura - Tomasz Adamek zobaczymy starcie Don Kasjo z Alanem Kwiecińskim, czy Grega z Szeligą. W kolejnych dniach federacja miała odsłaniać kolejne nazwiska, jakie pojawią się podczas FAME MMA 21. Ostatnie ogłoszenie wywołało lawinę komentarzy w sieci. Okazuje się, że w FAME MMA zadebiutuje Adrian Cios.

FAME MMA wywołało lawinę komentarzy

Zawodnik, który dotychczas występował w CloutMMA oraz w Prime MMA zmierzy się z rywalem dość nieoczekiwanym. Przeciwnikiem Ciosa będzie bowiem Tomasz Oświeciński. Aktor znany z wielu polskich seriali i filmów miał już swój epizod w MMA. "Strachu" stoczył dwa pojedynki w KSW. Najpierw wygrał z Popkiem, a następnie musiał uznać wyższość Erko Juna. Przerwa w występach w klatce to aż sześć lat. - Oświeciński to 51-letnia bestia, wkraczająca do walki po 6 latach przerwy! Tomek jest wzbudzającym skrajne emocje polskim aktorem, który głównie znany jest z produkcji kinowych Patryka Vegi - czytamy w opisie walki.

- Adrian Cios jest znany z… z tego, że jest Adrianem Ciosem. Ma on za sobą aż dziewięć starć, z czego z ostatnich czterech wyszedł zwycięsko. Ostatnią swoją walkę stoczył ponad miesiąc temu, dominując znanego również w naszej federacji – Prezesa. Cios w jednym z wywiadów powiedział, że Strach zwyzywał mu rodzinę, przez co żywi do niego mocną urazę. Wczoraj natomiast, w mocnych słowach wspomniał o swoim rywalu: „Wytrę Tobą podłogę, wytrę Tobą oktagon!” - napisano we wpisie. Ogłoszenie tej walki wywołało lawinę komentarzy fanów FAME MMA. Niektórzy zachwycali się takim zestawieniem, a drudzy... już nie do końca.