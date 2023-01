Zmiana miejsca zamieszkania dla wielu osób może być bardzo trudnym momentem życia, jednak rodziny piłkarzy muszą liczyć się z tym, że jest to nieodłączny element kariery zawodnika. Nie inaczej jest w przypadku Roberta Lewandowskiego. Po ośmiu latach mieszkania w Monachium przyszedł jednak czas na zmianę otoczenia i przeprowadzkę do słonecznej Katalonii. Kompletnie inny klimat i przepiękny dom bez dwóch zdań służą rodzinie Roberta Lewandowskiego, która jest zachwycona mieszkaniem w Barcelonie. Teraz Anna Lewandowska postanowiła pokazać, co najbardziej podoba jej się w nowym kraju.

Anna Lewandowska pokazała, co kocha w Barcelonie! Piękne widoki zdradzają, jak naprawdę żyje jej się w Hiszpanii

Internauci, którzy śledzą profile Anny Lewandowskiej w mediach społecznościowych już od dłuższego czasu próbują dowiedzieć się, co urzekło żonę Roberta Lewandowskiego w Barcelonie i ta wreszcie postanowiła im to pokazać. - Pytacie za co kocham Barcelonę... o to jeden z powodów... - napisała w relacji Anna Lewandowska, dodając krótki filmik z plaży.

Anna Lewandowska pokazała, jak naprawdę wygląda jej życie w Barcelonie. Nie zostawiła złudzeń, ten szczegół robi różnicę

Żona kapitana reprezentacji Polski i trenerka fitness najpierw skierowała aparat na piasek, przechadzając się po plaży, jednak szybko podniosła urządzenie pokazując kadr, który zapiera dech w piersiach. Anna Lewandowska wybrała się bowiem nad morze w czasie zachodu słońca, który prezentował się naprawdę malowniczo. To właśnie jeden z powodów, dla których żona Lewandowskiego kocha ich nowy dom.

Sprawdźcie, jak Lewandowscy mieszkają w Barcelonie, klikając w galerię zdjęć poniżej!

