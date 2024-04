Astronomiczne premie dla piłkarzy kadry na Euro 2024. Taki przelew dostaną na konto. Jeden warunek do spełnienia

Smutna wiadomość dotarła do Polski. Nie żyje wielki arcymistrz, zostawił żonę, córkę i dwójkę synów. Miał 54 lata

Na Starym Kontynencie jest co najmniej kilka liczących się drużyn narodowych, które walczą nie tylko o triumf w Europie, ale podczas mistrzostw świata również są w gronie faworytów do medali. Można wymienić tutaj choćby Niemców, Anglików, Hiszpanów, Portugalczyków, czy Włochów. Ale na czele wysuwa się przede wszystkim reprezentacja Francji. Mistrzowie świata z 2018 roku i wicemistrzowie świata z 2022 roku na mistrzostwach Europy w Niemczech są głównymi kandydatami do złota, a ich skład może robić wrażenie.

Wielkie premie za zwycięstwo Euro 2024. Francuzi powalczą o gigantyczną kasę

Tak na dobrą sprawę Didier Deschamps mógłby wystawić dwie jedenastki i obie byłyby faworytami wielkiej imprezy. Piłkarzy do zdobycia złota nie trzeba specjalnie motywować, ale francuska federacja piłkarska po raz kolejny okazała hojność. Już podczas mistrzostw świata w Katarze Trójkolorowi mogli liczyć na ogromne premie przy wywalczeniu medali. Wówczas każdy piłkarz otrzymał 490 tys. euro, a więc nieco ponad 2 miliony złotych.

Obecnie ta kwota ma być nieco niższa i wynosić 470 tysięcy euro (2 mln zł), o czym informuje francuska L'Equipe. Ostateczna wysokość premii ustalona będzie wówczas, gdy poznamy liczebność kadry Francji, bo wciąż w UEFA trwają dyskusje, czy zespoły będą mogły liczyć 24 czy 26 zawodników. Na drugi z wariantów naciskają sami selekcjonerzy. Przypomnijmy, że jednym z rywali Francuzów na Euro 2024 będzie Polska, z którą Trójkolorowi zagrają 17 czerwca.