– To zróżnicowana reprezentacja, w której są starsi i młodsi zawodnicy. To ważne, że nasza kadra się rozszerza – mówi prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak, cytowana w związkowym portalu. – Można powiedzieć, że mistrzostwa świata zamykają rok, bo to ostatnia impreza, poza mistrzostwami Polski, które odbędą się chwilę później, ale też rozpoczynają kolejne czterolecie. Nasi zawodnicy będą dobrze przygotowani przez sztab trenerski i fizjoterapeutów i będą przygotowani, by jak najlepiej reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej.