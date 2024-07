Kim jest Katarzyna Wasick? Sylwetka polskiej pływaczki: sukcesy, mąż, rodzina

Wróciła do drugiego domu

Nie do wiary, co zrobili Idze Świątek przed igrzyskami! Totalna kompromitacja. Aż włos się jeży na głowie

Igrzyska to igrzyska

Katarzyna Wasick (z domu Wilk) urodziła się w 1992 roku w Krakowie, jednak dużą część swojego życia spędziła w USA – po igrzyskach olimpijskich w 2012 roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Z USA wiąże ją jeszcze jedna bardzo ważna sprawa – to stamtąd pochodzi jej mąż Matthew Wasick, który ma jednak również polskie korzenie. W trakcie swojej kariery nasza pływaczka miała sporo problemów, musiała nawet zawiesić karierę po igrzyskach w 2016 roku, ale wróciła do rywalizacji i teraz jest w naprawdę dobrej formie, by walczyć o medal na tych nadchodzących igrzyskach w Paryżu.

Katarzyna Wasick – kariera, sukcesy

Nasza reprezentantka specjalizuje się w stylu dowolnym. W młodości Katarzyna Wasick trenowała w klubie AZS AWF Katowice, ale po wyjeździe do USA startowała w drużynie uniwersyteckiej wspomnianego Uniwersytety Południowej Kalifornii. W trakcie swojej kariery zdobyła wiele medali międzynarodowych imprez. 32-latka ma na swoim koncie wicemistrzostwo świata z 2022 r. (50 m st. dowolnym), brąz mistrzostw świata z 2024 r. (50 m st. dowolnym), a do tego dwa medale MŚ na basenie 25 metrowym – srebro z 2022 r. i brąz z 2021 r. (oba 50 m st. dowolnym). Na tym samym dystansie zdobyła również dwa srebrne medale mistrzostw Europy w 2020 i 2022 roku. Najbardziej udaną imprezą dla niej były mistrzostwa Europy na basenie 25 m w 2021 roku w Kazaniu, gdzie zdobyła dwa srebrne medale (na 50 i 100 m st. dowolnym) oraz dwa brązowe medale (w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym i sztafecie mieszanej na tym samym dystansie). Jedyne złoto w seniorskiej karierze zdobyła w 2019 w Glasgow wraz ze sztafetą 4 x 50 m st. zmiennym na basenie 25 m.

Sonda Czy będziesz śledził igrzyska olimpijskie w Paryżu? Tak Nie

Katarzyna Wasick – mąż, rodzina

Katarzyna Wasick pochodzi ze sportowej rodziny – jej tata, Zbigniew Wilk, był bokserem. Ma także trójkę rodzeństwa, które również startuje – jej dwaj starsi bracia również są pływakami, a siostra startuje w lekkoatletyce. Po wyjeździe do USA Katarzyna Wasick poznała na uczelni swojego przyszłego męża, Matthew Wasicka, którego pradziadek wyemigrował z Polski do USA. Kilka lat później para wzięła ślub, który odbył się w Polsce, ale na co dzień państwo Wasick mieszka w Las Vegas.

Katarzyna Wasick – sylwetka

Katarzyna Wasick Data urodzenia: 22 marca 1992Klub: AZS AWF Katowice