Był wielkim rywalem Mariusza Pudzianowskiego w strongmanach! Jak dziś wygląda Sławomir Toczek, słynny polski siłacz?

Sławomir Toczek, dwukrotnie reprezentując Polskę na mistrzostwach świata, podkreślił swoją pozycję w świecie strongmanów. Zmagania strongmanów zdecydowanie zyskały na znaczeniu w czasach, gdy Mariusz Pudzianowski dominował w tej dyscyplinie na całym świecie. Widownia z całej Polski zafascynowana była widowiskiem, w którym najsilniejsi mężczyźni na świecie rywalizowali z potężnymi ciężarami.

Wzrost popularności "Pudziana" wpłynął korzystnie na wielu innych zawodników, w tym na Sławomira Toczka, który był jednym z największych rywali „Pudziana” na polskiej scenie strongmanów.

Sławomir Toczek, znany również jako "Mały", osiągnął w 2008 roku brązowy medal mistrzostw Europy. W liczbie punktów lepszy od niego okazał się tam jedynie Mariusz Pudzianowski. Mimo to, Grzegorz Szymański, który zgromadził tyle samo punktów, zgodnie z regulaminem zajął wyższe miejsce. Toczek odnosił duże sukcesy, pomimo tego, że musiał mierzyć się ze swoim wzrostem. Mierzy zaledwie 180 centymetrów, co stawiało go w trudniejszej sytuacji w rywalizacji z wyższymi przeciwnikami.

Sławomir Toczek - osiągnięcia

Sławomir Toczek odnosił znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając kilkakrotnie srebrne medale mistrzostw Polski i triumfując na drużynowych mistrzostwach świata w 2005 roku w Poznaniu, gdzie wspólnie z Mariuszem Pudzianowskim zdobyli złoto, deklasując konkurencję.

Ponadto, dwukrotnie reprezentował Polskę na mistrzostwach świata strongmanów w 2005 i 2006 roku. Za pierwszym razem nie udało mu się awansować do finału, a rok później podczas zawodów w Chinach zajął dziesiąte miejsce.

