Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka nie żyje! Ewelina Ślotała miała 35 lat. Osierociła syna

Nie żyje Ewelina Ślotała. Była partnerką Jakuba Rzeźniczaka

"Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Eweliny Ślotały, naszej autorki. Jej książki „Żony Konstancina”, „Kochanki Konstancina”, „Rozwódki Konstancina”, „Matki Konstancina” znalazły liczne grono wiernych czytelniczek. Ewelina upominała się w nich o prawa kobiet doświadczających podwójnych standardów i złego traktowania w środowiskach, które są poza podejrzeniem. Wyrażamy głęboki żal z powodu przedwczesnej śmierci, przekazujemy wyrazy współczucia Najbliższym" - czytamy na Facebooku na profilu Prószyński i S-ka.

Ewelina Ślotała kilka lat temu zdobyła popularność jako autorka książki pt. "Żony Konstancina". Opisała w niej mroczną stronę życia kobiet związanych z majętnymi biznesmenami. Sukces sprawił, że napisała trzy kolejne części: "Kochanki Konstancina", "Rozwódki Konstancina" i "Matki Konstancina". W show-biznesie było też o niej głośno za sprawą związku z piłkarzem Jakubem Rzeźniczakiem.

Pisarka wspomniała o nim już w "Żonach Konstancina". Ich uczucie nie przetrwało jednak próby czasu, mimo to Ślotała zawsze wypowiadała się o nim w ciepłych słowach. - Ma on w sobie mnóstwo uroku, dlatego wybacza mu się pewne wpadki. Po prostu wchodząc w związek z nim, trzeba być przygotowanym na to, że Kuba jest, jaki jest - mówiła o piłkarzu w rozmowie z portalem "Kozaczek". Podkreślała też jego pozaboiskowe umiejętności, nazywając go najlepszym kochankiem w życiu.

Nagła wiadomość o śmierci Ślotały w wieku 35 lat uderza jeszcze bardziej przez fakt osierocenia kilkuletniego synka.