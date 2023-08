Czarne chmury nad Leo Messim. Argentyńczyk zlekceważył zasady, grożą mu surowe konsekwencje

Transfer Leo Messiego odmienił Inter Miami jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Od tego momentu drużyna, która była w Stanach Zjednoczonych słabeuszem, nie przegrała jeszcze żadnego meczu. Z Argentyńczykiem w składzie świętowała też pierwszy sukces w historii - zwycięstwo w Leagues Cup. Klub Davida Beckhama awansował też do finału krajowego pucharu, a w pierwszym meczu Messiego w MLS odniósł dopiero szóste zwycięstwo w trwającym sezonie. Kolejne zwycięstwa nakręcają szum wokół tego transferu, jednak po serii miłych zdarzeń nad głową 36-latka zebrały się też czarne chmury.

Leo Messi zostanie ukarany? Złamał zasady

Cała sprawa dotyczy ostatniego meczu Interu Miami z New York Red Bulls. Był to debiut Messiego w MLS, okraszony bramką ustalającą wynik na 2:0, jednak najgorsze miało miejsce po ostatnim gwizdku. Jak informuje portal "goal.com", aktualny mistrz świata zlekceważył zasady panujące w lidze i nie podszedł do dziennikarzy, by udzielić im komentarza. Takie zachowanie jest nieakceptowalne dla władz MLS, które odniosły się już do incydentu.

Dan Courtemanche, wiceprezes wykonawczy ds. komunikacji MLS, potwierdził, że Messi złamał przepisy i zostanie ukarany. Przeciwko piłkarzowi wszczęto już nawet postępowanie, jednak amerykański działacz nie zdradził, jaka sankcja grozi gwiazdorowi Interu Miami. Spekuluje się, że sprawa zakończy się grzywną. Nie wiadomo też, czy cała ta sytuacja wpłynie na zachowanie Messiego. Rzeczniczka Interu, Molly Dreska, już wcześniej podkreślała, że Argentyńczyk nie zamierza udzielać wywiadów po meczu. 36-latek chce przemawiać na boisku, gdzie w ośmiu meczach strzelił już 10 goli.

