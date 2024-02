Był gwiazdą futbolu, wpadł na wielkim przekręcie. Sąd go skazał, ale on ukrywa się... w Rosji

Nagranie z Dominikiem Abusem w roli głównej trafiło w ręce policji! Wszystko przez jego zachowanie na drodze

Odkąd Dominik Abusa oraz Krzysztof Radzikowski zdobyli olbrzymią popularność, stając się ulubieńcami widzów programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV, obaj są niezwykle aktywni w mediach społecznościowych, dzieląc się tym, co dzieje się w ich życiu. Przed kilkoma dniami fani Dominika Abusa dowiedzieli się, że ten musi powtórnie zdać egzamin na prawo jazdy, bowiem uprawienia do kierowania pojazdów zostały mu odebrane po przekroczeniu dozwolonej liczby punktów karnych. Teraz gwiazdor Gogglebox TTV ujawnił jednak, w jakich okolicznościach w ogóle doszło do tego zdarzenia. Przy okazji ostrzegł internautów, aby nie zachowywali się na drodze tak, jak on.

Tak Dominik Abus stracił prawo jazdy. Nagranie z udziałem gwiazdora Gogglebox wysłano na komisariat policji

Przyjaciel Krzysztofa Radzikowskiego ujawnił w odcinku na kanale "Strong Ekipa" na YouTube, że spiesząc się na jedną z gal niestety nie przestrzegał przepisów ruchu drogowego, co skończyło się dla niego najpierw wizytą na komisariacie, a później sprawą w sądzie, kiedy to nie przyjął nałożonego na niego mandatu. Wszystko przez materiał wideo, który na komendę przesłał inny kierowca.

Donieśli na policję na Dominika Abusa po tym, co wyprawiał gwiazdor Gogglebox TTV. Nagranie trafiło na komisariat. "Nie bierzcie ze mnie przykładu"

- (...) Wychyliłem się do wyprzedzania. Wyprzedziłem kolumnę samochodów, ale złapałem podwójną ciągłą, złapałem miejsce wydzielone z ruchu, nie włączyłem kierunkowskazu itd. Oczywiście jeździjcie przepisowo, nie bierzcie ze mnie przykładu, bo nie ma z czego brać przykładu... Z naprzeciwka facet mnie nagrał kamerką i wysłał to mailem na komisariat. - tłumaczył Dominik Abus ujawniając, jak doszło do zabrania mu prawa jazdy.