Dziennikarka Polsatu wyznała prawdę o Izraelu. Potężna burza po wpisie Karoliny Szostak

Karolina Szostak na Instagramie ma wierne grono odbiorców. Posty dziennnikarki i prezenterki Polsatu, zajmującej się przede wszystkim sportem, trafiają do tysięcy, a niekiedy milionów internautów. Jej konto śledzone jest przez prawie 170 tysięcy użytkowników popularnego portalu społecznościowego. Sława oznacza, że w sieci Szostak nierzadko musi liczyć się ze sporą krytyką. To, co podoba się jednej stronie, drugiej zupełnie nie przypada do gustu. Tym razem instagramowiczów podzielił wpis dziennikarki o Izraelu. Pojawił się on niedługo po rozpoczęciu działań zbrojnych w okolicach Strefy Gazy, gdzie izraelskie wojsko walczy z Hamasem.

Karolina Szostak wyjawiła prawdę o Izraelu

Wygląda na to, że dziennikarka Polsatu miała już okazję być w Izraelu. Tamtejszy klimat musiał przypaść jej do gustu. Z wpisu przy zdjęciu, na którym widać flagę Izraela, wyłania się bowiem obraz pięknego kraju. Jednocześnie Szostak przyznała, że planowała kolejny wypad w znane już sobie miejsca. "Miałam być w tym pięknym kraju ponownie za dwa tygodnie" - napisała, choć zapewne nie spodziewała się, że jej słowa aż tak podzielą społeczność.

Lawina komentarzy pod wpisem Karoliny Szostak

Wielu fanów wyraziło poparcie dla stanowiska Karoliny Szostak. Pojawili się również jednak tacy, którzy starali się w różny sposób tłumaczyć działania Hamasu. Wielokrotnie podnoszono argument, jaki pojawia się w analizach ekspertów w polskich mediach - czyli wielokrotne ataki na palestyńskich działaczy ze strony Izraela. Dziennikarka przez jednego z internautów została odesłana również do źródeł historycznych, traktujących o sytuacji w regionie. Aktualnie sytuacja w Strefie Gazy jest bardzo napięta i cały świat liczy, że nie dojdzie do większego rozlewu krwi.