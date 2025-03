100 mln dolarów zarobił w 15 lat

McIlroy osiągnął ten historyczny kamień milowy po tym jak otrzymał gażę 338 tys dolarów za zajęcie piątego miejsca (ex aequo) w ubiegłotygodniowym Houston Open. Natomiast w ciągu całej swojej kariery, od debiutu w 2010 roku, 35-latek odniósł 28 zwycięstw w 262 turniejach PGA Tour. Jego słynny poprzednik i największa gwiazda dyscyplin przez lata, Tiger Woods, który jako pierwszy przekroczył granicę 100 milionów dolarów w 2012 roku, pozostaje liderem z kwotą 120 milionów dolarów i 82 zwycięstwami w 378 turniejach. Na trzecim miejscu plasuje się inna wielka postać golfa Phil Mickelson, z 97 milionami dolarów.

Pierwszy polski golfista na igrzyskach Adrian Meronk: W wiosce zamieszkam z Hurkaczem

Ten ostatni w 2022 roku opuścił PGA Tour, by dołączyć do wspieranych przez Arabię Saudyjską rozgrywek LIV Golf. Podobno zaproponowano mu 200 milionów dolarów. Czołową piątkę uzupełniają Dustin Johnson (76 milionów dolarów) i aktualny lider światowego rankingu, Scottie Scheffler (75 milionów dolarów).

W 2022 roku PGA Tour, w odpowiedzi na powstanie LIV Golf, podniosło pulę nagród w 12 turniejach, aby stanowić konkurencję wobec arabskiej ligi. Od czerwca 2023 roku trwają rozmowy pomiędzy PGA Tour, europejskim DP World Tour a Saudi Public Investment Fund (PIF), który zarządza LIV Golf, na temat potencjalnego połączenia.

Cztery turnieje wielkoszlemowe – The Masters, US PGA Championship, The Open Championship i US Open – pozostają jedynymi indywidualnymi turniejami, w których zawodnicy z obu rywalizujących lig mają okazję rywalizować ze sobą.

McIlroy ma na swoim koncie zwycięstwa w trzech z czterech turniejów wielkoszlemowych, ale ostatni triumf odniósł w The Open Championship w 2014 roku. W nadchodzącym Masters na Augusta National (od 10 kwietnia br.) po raz kolejny spróbuje dołączyć do innego elitarnego grona – zaledwie sześciu golfistów, którzy skompletowali w karierze Wielkiego Szlema.