Nie żyje młody piłkarz. Alex Bangse miał tylko 21 lat. Ogromna tragedia w trakcie meczu

Nie żyje młody piłkarz, Alex Bangse. Miał 21 lat

Smutna informacja obiegła świat piłki nożnej. Do tragedii doszło podczas meczu niższej ligi greckiej. Podczas spotkania ekipy z Pireusu z zespołem z Kalitei piłkarze spokojnie rozegrali pierwszą połowę. Zawodnicy opuścili murawę, a do dramatycznych scen doszło w szatni. 21-letni piłkarz Alex Bangse zasłabł w szatni.

Minister Nitras na otwarciu stadionu w Katowicach. Tak go powitano, mocno niecenzuralne słowa! Jest nagranie [WIDEO]

O jego życie zaczął walczyć lekarz, który był na meczu. To on rozpoczął reanimację krążeniowo-oddechową. Do ratowania życia młodego piłkarza wykorzystano także defibrylator. Zawodnik został przewieziony do szpitala. Niestety, jego życia, mimo błyskawicznej reakcji, nie udało się uratować.

- To czarny dzień dla naszego klubu. W przerwie meczu zasłabł Alex Bangso. Niestety, mimo starań lekarza, który był na meczu i lekarzy szpitala, przegrał walkę o życie. To wielka strata dla jego bliskich i wszystkich członków klubu. Składamy kondolencje z powodu niespodziewanej śmierci Alexa – czytamy w komunikacie klubu.

PZPN sprząta bałagan. Superpuchar Polski będzie miał swój termin, wszystko ustalone