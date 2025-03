Justyna Żyła niespodziewanie wywołana do tablicy. Przypomniano jedno z jej najgorszych przeżyć

O tragicznej śmierci młodego napastnika poinformowały, wyrażając głęboki smutek, kluby, w których występował – Pardubice i Prościejow. Przyczyna nagłej śmierci Leandro Limy nie jest jeszcze znana. Według informacji portalu iSport.cz, prawoskrzydłowy został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. A jeszcze w piątek siedział na ławce rezerwowych podczas meczu Prościejowa z rezerwami Baníku Ostrawa.

Jan Tomaszewski grzmi po meczach z Litwą i Maltą. Reprezentacja Polski

Z wielkim żalem musimy przekazać smutną wiadomość dotyczącą jednego z zawodników FK Pardubice. Brazylijski piłkarz Leandro Lima zmarł nagle. To wydarzenie głęboko nas poruszyło, jesteśmy bardzo zasmuceni, myślami jesteśmy z jego bliskimi i składamy im szczere kondolencje – głosi oświadczenie czeskiego klubu w mediach społecznościowych.

Lima przyjechał do Czech z Brazylii latem 2022 roku, kiedy to związał się z Pardubicami. W barwach pierwszej drużyny rozegrał w najwyższej lidze łącznie 19 meczów, w których zdobył jedną bramkę. Występował również w rezerwach Pardubic. Od obecnego sezonu był wypożyczony do drugoligowego Prościejowa. Starszym bratem zmarłego Brazylijczyka jest Léo Jabá, mistrz Grecji i zdobywca Pucharu Grecji.

Śmierć Leandro Limy to ogromna strata dla czeskiego futbolu. Młody, utalentowany zawodnik miał przed sobą całą karierę. Wyrazy współczucia płyną zewsząd dla rodziny, przyjaciół i bliskich Brazylijczyka.