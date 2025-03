Internauci nie zostawili na reprezentancie suchej nitki za to zachowanie. A Karol Świderski w końcu wyjaśnił, o co chodziło z „uszami”

"Nie ma tej dynamiki, nie ma tej precyzji" - Tomaszewski o Lewandowskim

Jan Tomaszewski dostrzega u Lewandowskiego spadek formy fizycznej, który wpływa na jego skuteczność na boisku.

- Robert nadaje się w tej chwili już w swoim wieku na grę w drugiej połowie. W drugiej połowie jak wejdzie na podmęczonego przeciwnika to przy jego nieprawdopodobnych zdolnościach potrafi wykorzystać okazję. Jak już się cofnie jako ten pomocnik, nie ma tej dynamiki, nie ma tej precyzji – analizuje Tomaszewski.

Były bramkarz zauważa, że Lewandowski, zmuszony do większej aktywności w defensywie i pomocy, traci siły potrzebne do skutecznej gry w ataku.

- On przebiegał 8 km, kiedy grał w Bayernie. A w tej chwili musi zasuwać do pomocy, na stałe fragmenty gry, na rzuty rożne i on przebiega 12 km. A Pesel nie kłamie i Pesela się nie oszuka – podkreśla.

Jan Tomaszewski ostro o cieszynce Karola Świderskiego. „Niestety, tak traktują grę w drużynie narodowej”

Rezerwowy Lewandowski? Korzyści dla reprezentacji według Tomaszewskiego

Zdaniem Tomaszewskiego, wprowadzanie Lewandowskiego z ławki przyniosłoby korzyści reprezentacji. Świeży i wypoczęty kapitan mógłby wykorzystać swoje atuty przeciwko zmęczonej defensywie rywali. Były bramkarz podkreśla, że taka taktyka sprawdziłaby się zwłaszcza w meczach z silniejszymi przeciwnikami, gdzie kluczowa jest skuteczność w końcówce spotkania.

- Drużynie narodowej się nie odmawia i jest to tylko kwestia dogadania się z zawodnikiem. Uzmysłowienie mu, że nie stać go już w tej chwili na grę od początku, bo przeciwnik jest młodszy i nie traci tyle sił co on. A jemu niestety ta dynamika ucieka – zaznacza Tomaszewski, który sugeruje, że klubowe interesy Lewandowskiego mogą stać ponad reprezentacją, co budzi jego sprzeciw. Uważa on, że gra w kadrze narodowej powinna być priorytetem dla każdego piłkarza.

Byli zawodnicy UFC zamieszani w skandal. Obstawiali walkę z przesądzonym z góry wynikiem