Robert Lewandowski znów pokazał, że wciąż jest potrzebny reprezentacji Polski. Nasz zespół długo męczył się z Litwą, a gola na wagę trzech punktów zdobył właśnie Lewandowski. W starciu z Maltą kapitan reprezentacji Polski nie zagrał od pierwszej minuty, ale i tak pojawił się na boisku w drugiej połowie. Po spotkaniu nie ukrywał, że nie podoba mu się to, jak gra reprezentacja Polski i trudno mu się dziwić, ponieważ Polacy co prawda wygrali dwa spotkania bez straty bramki, ale ich gra na tle słabych rywali wyglądała niezbyt przekonująco. – Nie będę pudrował. Czeka nas dużo pracy. Trzeba sobie jasno powiedzieć. Od najmniejszych elementów po schematy, po rozegranie. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć na pewne pytania, które mieliśmy przed tym zgrupowaniem. OK, mamy jakąś bazę, ale czas najwyższy wziąć się do roboty i poprawiać tę naszą grę – mówił wówczas Lewandowski, co odbiło się szerokim echem nie tylko w polskich, ale też w hiszpańskich mediach.

Jan Tomaszewski grzmi po meczach z Litwą i Maltą. Reprezentacja Polski

Teraz na te gorzkie słowa Lewandowskiego, które przez wielu zostały odebrane jako krytyka Michała Probierza, reaguje Cezary Kulesza. Prezes PZPN nie zgadza się z oceną, że kapitan reprezentacji uderzył w selekcjonera. – Nie odbieram słów Roberta Lewandowskiego jako krytyki pracy selekcjonera Probierza. Też byłem zawodnikiem i trener oraz lider drużyny zawsze powtarzał innym piłkarzom, że trzeba dać z siebie więcej, wziąć się bardziej do pracy. Pewnych rzeczy jednak nie przeskoczymy. Mamy wyselekcjonowanych kilkudziesięciu piłkarzy, ale duża część z nich nie gra regularnie w swoich klubach lub nie gra w ogóle. Mamy tego odzwierciedlenie w kadrze – twierdzi Kulesza w rozmowie z TVP Sport.

Co ciekawe, starał się on też bronić selekcjonera, przekonując, że Litwa i Malta... nie są takie słabe. – Najważniejsza statystyka się zgadza: po dwóch meczach mamy sześć punktów. Malta, gdyby grała 11 na 11 z Finlandią możliwe, że pokonałaby Finów, bo miała kilka stuprocentowych okazji. Wydawało się, że Litwa to słaby rywal, a z Finlandią zremisowali 2:2 – wymieniał prezes PZPN. Warto jednak zauważyć, że Finowie w ostatnich latach także nie należeli choćby do średniej klasy europejskiej. – Nie róbmy z meczów kadry tragedii narodowej. Selekcjonerem reprezentacji jest Michał Probierz i wierzę, że reprezentacja pod jego wodzą będzie grała coraz lepiej i ładniej dla oka – dodawał Cezary Kulesza.

