Judocy z całego świata znów przyjadą do Poznania! Puchar Europy Juniorów już po raz piąty!

Strasznie go to męczyło

Impreza w Poznaniu odbywa się już od 2019 roku i na stałe wpisała się do europejskiego kalendarza judo. – Przed nami już piąta edycja i jak na razie nikt nie narzeka na naszą organizację, więc się cieszymy – mówi Groński. – Z roku na rok staramy się także doskonalić tę imprezę i wyciągać wnioski. Na pewno nie jest łatwo ze względów logistycznych, bo mamy kilkaset osób, które muszą dostać się z lotnisk do hoteli, na ważenie i do hali. To wymaga odpowiedniego przygotowania i faktycznie jest to duże przedsięwzięcie.

Jeśli chodzi o sprawy sportowe, to co roku do stolicy Wielkopolski przyjeżdżają najlepsi juniorzy z całego świata, bowiem prawo startu mają nie tylko zawodnicy ze Starego Kontynentu. Zawodnicy będą rywalizować w 14 kategoriach wagowych wśród kobiet i mężczyzn (roczniki 2004-2009). – Poziom jest wysoki, ale jest to też fajne przetarcie dla młodych zawodników. To taki wstęp do kariery seniorskiej – zaznacza Groński. – Dla juniorów to ważne starty, tym bardziej, że punkty zdobyte w Poznaniu będą liczyły się do światowego i europejskiego rankingu. Dobre występy pomogą awansować w nich wyżej, a każdemu przecież na tym zależy. Organizację zawodów wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Miasto Poznań oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W zawodach Pucharu Europy Juniorów weźmie udział także liczna grupa Polaków. Na macie będziemy mogli zobaczyć aż 79 zawodników gospodarzy. W Poznaniu licznie pojawią się także Niemcy (64 judoków), Ukraińcy (43 zawodników), ale nie zabraknie też przedstawicieli m.in. Australii, Stanów Zjednoczonych, Izraela czy Azerbejdżanu. – Jeśli chodzi o naszych zawodników, to oczywiście, że mamy szanse na medale – rozwiewa wątpliwości Groński. – Najbardziej liczymy m.in. na Szymona Szulika, ubiegłorocznego mistrza świata juniorów młodszych, który jest jednym z najbardziej wybijających się zawodników w kraju. Do tego duże szanse na medale mają Julia Bulanda, Daniela Badura, Aleksandra Kowalewska czy Zuzanna Banaszewska. Za wszystkich będziemy mocno trzymać kciuki, tym bardziej, że już teraz walczą na wysokim poziomie europejskim.

Zawody odbędą się w hali Uniwersytetu Adama Mickiewicza przy ul. Zagajnikowej. Zarówno w sobotę, jak i niedzielę, rozpoczną się o godz. 9, a wstęp dla kibiców jest wolny. – Serdecznie zapraszamy na zawody, a zawodnicy na pewno będą wdzięczni za każdą formę dopingu – kończy organizator zawodów.