Kibic dwa razy potrącony przez samochód

Klub z Glasgow przekazał, że jest zdruzgotany informacją o śmierci fana Rangersów, do której doszło w nocy. Z informacji tureckiej prasy wynika, że mężczyzna przechodził przez ulicę wczesnym rankiem, gdy został potrącony przez samochód. Co gorsza, następnie został przejechany jeszcze przez drugi pojazd. Jak pisze portal dailyrecord.co.uk, zmarły tragicznie na miejscu zdarzenia kibic miał ok. 40 lat, a wypadek wydarzył się w dzielnicy Beşiktaş. Jak dodano, turecka policja zatrzymała dwóch kierowców. Według doniesień lokalnych mediów, Potter właśnie wypłacił pieniądze z bankomatu i był w drodze powrotnej do hotelu. Po chwili próbował przejść przez ulicę na czerwonym świetle. Takie są przynajmniej zeznania świadków zdarzenia.

Wyrzucili legendę z mistrzostw świata, bo założył dżinsy. Teraz sprzedano je za blisko 150 tysięcy złotych

2025_02_21_Futbologia Tomaszewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Według reportera Ekol TV, incydent miał miejsce około 4.30 rano czasu lokalnego na światłach przed Muzeum Marynarki Wojennej. Agencja informacyjna podaje, że kibic wrócił do hotelu taksówką po wyjściu z lokalu rozrywkowego. Po dotarciu do hotelu udał się do bankomatu po drugiej stronie ulicy, aby wypłacić gotówkę. Wszczęto dochodzenie w sprawie incydentu i zebrano oświadczenia od kierowców biorących udział w zdarzeniu.

Piesiewicz usłyszy zarzuty karno-skarbowe? Prezes PKOl pod lupą prokuratury, chodzi o fałszywe faktury VAT

Rangers przesłali kondolencje jego bliskim. Rzecznik Rangers powiedział: – Byliśmy załamani, gdy dowiedzieliśmy się o śmierci jednego z naszych sympatyków w wypadku drogowym w Stambule minionej nocy.

Michel Platini i Sepp Blatter znowu przed sądem. Po raz drugi zostaną uniewinnieni?

Oświadczenie na stronie internetowej Glasgow Rangers głosi:

W tym niezwykle trudnym czasie myśli wszystkich w klubie są z rodziną i przyjaciółmi. Pozostajemy w stałym kontakcie z władzami tureckimi i brytyjskimi w związku z tym tragicznym incydentem.

We are devastated to have learned of the passing of one of our supporters in a road traffic accident overnight in Istanbul.The immediate thoughts of everyone at the club are with their family and friends at this incredibly difficult time.We are remaining in constant contact… pic.twitter.com/iV3m60XR3U— Rangers Football Club (@RangersFC) March 6, 2025